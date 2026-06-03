Студентка взяла в руки планшет матери и узнала ее самую страшную тайну

Пользовательница Reddit с ником Adorable-Debate9756 рассказала, как узнала самый сокровенный секрет своей 47-летней матери. Это случилось, когда студентка гостила в родительском доме во время каникул.

«Пока все были на работе, я решила поискать фотографии нашего нового щенка, чтобы выложить их в соцсети. Поэтому я взяла мамин iPad и начала листая ленту галереи. В этот момент я наткнулась на несколько неприятных обнаженных фотографий коллеги моей мамы и ее самой. Я тут же выключила iPad, однако затем снова включила и сделала несколько снимков этих фото на случай, если она позже их удалит», — написала девушка.

Случившееся шокировало ее и поставило в крайне неприятное положение. Она отметила, что чувствует себя обязанной рассказать о находке отцу, однако понимает, что «это его уничтожит».

«Он лучший человек, которого я когда-либо знала, — написала она. — Если дело кончится разводом, это разрушит все, что мы построили. Я чувствую себя преданной, обиженной и растерянной».

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о неожиданной находке на ноутбуке своего дедушки, которого не стало годом ранее. Увиденное шокировало его, но не удивило других посетителей портала.