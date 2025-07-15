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06:00, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Американец включил ноутбук дедушки и узнал шокирующую правду о нем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Westend61 / Getty Images

Пользователь Reddit с ником AnyElderberry3 рассказал о неожиданной находке на ноутбуке своего дедушки, которого не стало год назад. Увиденное шокировало его, но не удивило других посетителей портала.

«По просьбе бабушки я проверял, работает ли еще ноутбук. Я решил протестировать клавиатуру и набрал одну только букву "Л" в поисковой строке. Google тут же предложил мне вариант запроса, который уже делал владелец ноутбука — "Лучшее китайское порно". Я не удержался и проверил историю поиска. Порно было повсюду! Ничего, кроме порно! Японское порно, русское порно, порно с женщинами за 40, порно, в котором актеры мочатся друг на друга», — написал автор.

По словам парня, дедушка не использовал устройство ни для чего иного, кроме просмотра порнографии. Он добавил, что в целом не видит в этом ничего предосудительного, но никогда бы не подумал, что милый старичок окажется настолько погруженным в мир фильмов для взрослых.

В комментариях нашлось немало пользователей, которые оказывались в схожих ситуациях. В частности, дедушка одного из них работал фотографом в журнале Playboy, благодаря чему собрал обширную коллекцию эротических снимков 1960-1980-х. А другой пожилой мужчина оставил после себя кинопленки с порнографией 1950-х, воспроизвести которую можно было только с помощью проектора.

Ранее другие пользовательницы Reddit перечислили самые неприятные секс-приемы из порно. В частности, они отметили, что в роликах слишком грубо и торопливо обращаются с половыми органами.

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