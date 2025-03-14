Женщины перечислили самые неприятные секс-приемы из порно

Женщины рассказали, какие секс-приемы из порнофильмов они считают самыми неприятными в реальной жизни. Своими мнениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие обратили внимание на то, что в порно часто показывают неудобные позы, которые актеры выбирают, чтобы их было удобнее снимать видеокамерой. При этом некоторые отметили, что видят в порно недостаточно проявлений эмоциональной связи между партнерами.

Секс без поцелуев — это обычно не то, что я хочу. Обычно мне нужно много поцелуев перед сексом, а глубокие поцелуи так редки в порно According_Witness_53 пользовательница Reddit

Другие пожаловались на то, что в роликах слишком грубо и торопливо обращаются с половыми органами.

Когда меня трахают пальцами со скоростью света, это не дает мне ничего, только отталкивает, потому что это просто неприятно, если не сказать больно poopiemagee пользовательница Reddit

Еще одна пользовательница отметила, что в порно нередко показывают, как мужчина придушивает партнершу, хотя в реальности этот фетиш необходимо предварительно обсуждать с женщиной.

Сколько раз парни так делали, и это сразу же включает у меня рефлекс «бей или беги». Серьезно, ненормально начинать душить кого-то только потому, что ты это много раз видел. Если вы хотите этого или еще чего-то необычного, сначала поговорите об этом, а не беритесь за дело Legless_Dog пользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины, исполнявшие секс-желания партнеров, которые считают странными, рассказали о своем опыте. Некоторые женщины вспомнили, что у их мужчин были фетиши, связанные с полным или частичным обездвиживанием партнерши.