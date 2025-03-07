Женщины и мужчины рассказали об исполнении самых странных секс-желаний партнеров

Женщины и мужчины, исполнявшие секс-желания партнеров, которые считают странными, рассказали о своем опыте. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые женщины рассказали, что у их мужчин были фетиши, связанные с полным или частичным обездвиживанием партнерши.

Была связанной в течение долгого времени и многократно используема в качестве игрушки... Муж достигал оргазма один раз, уходил по делам, возвращался и снова занимался со мной сексом... Так было около четырех раз, а потом наступало время обеда calicari пользовательница Reddit

Я полностью раздевалась для игры в медицинский осмотр. Было интересно увидеть, каково это, когда кто-то противоположного пола осматривает меня с головы до ног, будучи одетым

Anarimus пользовательница Reddit

Один мужчина признался, что по просьбе женщины пил ее грудное молоко.

У нее был сын трех лет, поэтому я был удивлен, что она все еще кормит грудью. Было приятно, сделал бы это снова Alistaire_ пользователь Reddit

Другой пользователь отметил, что девушка заставляла его есть во время интимной близости.

Девушка настояла, чтобы я съел сэндвич, пока она будет делать мне минет. Сказала, что ей нравится, когда крошки падают в волосы NightShroom пользователь Reddit

Ранее люди, платившие за секс, рассказали о необычном полученном опыте. Один мужчина признался, что однажды отправился в массажный салон, чтобы проверить, действительно ли там делают эротический массаж.