18:08, 11 мая 2026Мир

Канада ввела санкции против матери Кадырова

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Канада ввела санкции против матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что всего в санкционный список включили 23 физических лица и пять российских компаний. В них также попали движение «Юнармия» и «Юнармия Севастополя», добровольное общество содействия армии, авиации и флоту «Воин», волонтерский центр «Участие», а также учебный центр «Авангард».

Ранее стало известно, что Великобритания пополнила антироссийский санкционный список. В него, среди прочих, вошли генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак, детский омбудсмен Херсонской области Ирина Кравченко, глава Росмолодежи Григорий Гуров и другие.

До этого сообщалось, что Европейский союз готовит 21-й пакет антироссийских санкций. Его могут представить в конце июня.

