Более 40 депутатов Великобритании призвали к отставке премьер-министра

Sky News: 41 депутат-лейборист Великобритании призывает к отставке Стармера

Более 40 депутатов от правящей партии лейбористов в Великобритании призвали к отставке премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

«Уже 41 член парламента от Лейбористской партии открыто призывает Кира Стармера уйти в отставку», — пишет канал.

Бывший теневой канцлер казначейства Джон Макдонелл и бывший министр транспорта королевства Луиза Хейг также поддержали уход премьер-министра.

Ранее Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах.