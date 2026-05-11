Более 40 депутатов Великобритании призвали к отставке премьер-министра

Более 40 депутатов от правящей партии лейбористов в Великобритании призвали к отставке премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает телеканал SkyNews.
«Уже 41 член парламента от Лейбористской партии открыто призывает Кира Стармера уйти в отставку», — пишет канал.
Бывший теневой канцлер казначейства Джон Макдонелл и бывший министр транспорта королевства Луиза Хейг также поддержали уход премьер-министра.
Ранее Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах.