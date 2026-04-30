Молодая возлюбленная 59-летнего Венсана Касселя прогулялась топлес и восхитила фанатов

Молодая возлюбленная 59-летнего французского актера Венсана Касселя — бразильская модель Нара Баптиста — прогулялась топлес и восхитила фанатов. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица отдохнула в Сен-Тропе, Франция. На размещенных кадрах она позировала у бассейна под открытым небом, демонстрируя обнаженную грудь. При этом девушка повязала белое полотенце на талию и дополнила образ живым цветком за ухом.

Пользователи сети высказались о внешности Баптисты в комментариях. «Греческая богиня, только из Бразилии», «Такая женственная», «Самая красивая», «Просто безупречная», — сделали комплименты юзеры.

В январе 2025 года родился четвертый ребенок Касселя — сын от Нары Баптисты. До 2023 года актер был женат на модели Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет, в 2019 году у них родилась дочь Амазони. До этого артист состоял в отношениях с коллегой Моникой Беллуччи, в браке с ней появились на свет дочери Дева и Леони.