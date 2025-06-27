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07:15, 27 июня 2025Ценности

Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя показала фигуру после родов

Возлюбленная 57-летнего Касселя Нара Баптиста показала фигуру после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @narahbaptista

Бразильская модель Нара Баптиста показала фигуру через полгода после родов. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя возлюбленная актера Венсана Касселя позировала в бикини цвета хаки, а на другом фото — в черном топе-бандо, который оголял ее подтянутый живот, и брюках облегающего кроя. При этом от макияжа манекенщица отказалась.

В апреле возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя также снялась в бикини на яхте. Манекенщица предстала на опубликованном снимке в черном купальнике.

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