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18:17, 20 апреля 2025Ценности

Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась в бикини на яхте

Бразильская модель Нара Баптиста снялась в бикини на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @narahbaptista

Бразильская модель Нара Баптиста снялась в откровенном наряде на яхте. Соответствующий снимок был размещен на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя возлюбленная актера Венсана Касселя предстала на опубликованном снимке в черном бикини. При этом звезда похвасталась фигурой. Кроме того, она собрала волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в марте Венсана Касселя в откровенном виде сняли с 28-летней возлюбленной в купальнике. Артиста и его новую избранницу — модель Нару Баптисту запечатлели на пляже в Бразилии. Кассель предстал перед камерой с голым торсом и в шортах выше колена.

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