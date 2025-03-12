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01:00, 12 марта 2025Ценности

Полуобнаженного Венсана Касселя сняли с 28-летней возлюбленной в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Полуобнаженного французского актера Венсана Касселя сняли с 28-летней возлюбленной в купальнике на отдыхе. Кадры приводит Daily Mail.

58-летнего артиста и его новую избранницу — модель Нару Баптисту — запечатлели на пляже в Бразилии. Кассель предстал перед камерой с голым торсом и в шортах выше колена. В свою очередь, манекенщица надела бикини, которое включало в себя крошечный вязаный топ зеленого оттенка и черные V-образные трусы.

Известно, что актер и модель в январе стали родителями. Для Касселя данный ребенок оказался четвертым.

Ранее в марте сообщалось, что Нара Баптиста опубликовала откровенное фото через месяц после родов.

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