Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя опубликовала фото топлес

Бразильская модель Нара Баптиста опубликовала откровенное фото через месяц после родов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя возлюбленная актера Венсана Касселя разместила кадр, на котором предстала напротив зеркала топлес. При этом она распустила вьющиеся и коротко стриженные темные волосы. Звезда отказалась от макияжа, демонстрируя природную внешность.

В феврале Нара Баптиста показала фигуру в бикини. Избранница артиста похвасталась телом спустя месяц после рождения ребенка.