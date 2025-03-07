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09:40, 7 марта 2025Ценности

Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @narahbaptista

Бразильская модель Нара Баптиста опубликовала откровенное фото через месяц после родов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя возлюбленная актера Венсана Касселя разместила кадр, на котором предстала напротив зеркала топлес. При этом она распустила вьющиеся и коротко стриженные темные волосы. Звезда отказалась от макияжа, демонстрируя природную внешность.

В феврале Нара Баптиста показала фигуру в бикини. Избранница артиста похвасталась телом спустя месяц после рождения ребенка.

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