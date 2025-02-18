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05:00, 18 февраля 2025Ценности

Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась в бикини через месяц после родов

Бразильская модель Нара Баптиста показала тело в бикини через месяц после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Нара Баптиста

Нара Баптиста. Фото: @narahbaptista

Бразильская модель Нара Баптиста показала фигуру через месяц после родов. Соответствующий снимок был опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя возлюбленная актера Венсана Касселя снялась напротив зеркала в черном бикини, которое состояло из бюстгальтера с мягкими чашками и трусов с низкой посадкой. При этом избранница 57-летнего артиста продемонстрировала тело после рождения ребенка. Манекенщица собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

В декабре 2024 года беременная возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась топлес. Бразильская модель Нара Баптиста закрепив на бедрах белое махровое полотенце и прикрыв руками грудь.

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