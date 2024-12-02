Беременная возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась топлес

Бразильская модель Нара Баптиста, которая ждет ребенка от 57-летнего актера Венсана Касселя, снялась топлес. Соответствующий снимок был опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 27-летняя возлюбленная знаменитости предстала напротив зеркала в ванной комнате, закрепив на бедрах белое махровое полотенце и прикрыв руками голую грудь.

В то же время звезда заплела корни волос в мелкие косы, а концы собрала в высокий пучок. Свой внешний вид она разнообразила браслетами и массивными серьгами.

В октябре беременная возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась голой. На кадре женщина прикрывала обнаженную грудь руками, отказавшись при этом от макияжа.