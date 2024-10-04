Беременная возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась голой

Бразильская модель Нара Баптиста, которая ждет ребенка от 57-летнего актера Венсана Касселя, снялась голой. Соответствующий снимок опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя возлюбленная знаменитости позировала обнаженной в кровати. На кадре беременная манекенщица прикрывала оголенную грудь руками, отказавшись при этом от макияжа.

О беременности Баптисты стало известно в сентябре. Тогда модель опубликовала снимок, на котором была запечатлена в черном платье с округлившимся животом.

До 2023 года Венсан Кассель был женат на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В 2019 году у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. До этого французский артист состоял в отношениях с актрисой Моникой Беллуччи, от брака у них двое совместных детей — Дева и Леони.