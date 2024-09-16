57-летний Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз

27-летняя возлюбленная Венсана Касселя объявила о беременности

Французский киноактер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. О своей беременности его 27-летняя возлюбленная, модель Нара Баптиста, объявила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка опубликовала фото, на котором она позирует в черном платье с округлившимся животом. «Мама ждет тебя», — написала она. Сам актер на данный момент публично не отреагировал на новость и не сообщил об этом в личном блоге.

До 2023 года Венсан Кассель был женат на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В 2019 году у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. До этого французский артист состоял в отношениях с актрисой Моникой Беллуччи, от брака у них двое совместных детей — Дева и Леони.

Ранее певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, раскрыла подробности своей первой беременности.