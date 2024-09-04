Певица Акула раскрыла подробности беременности

Певица Акула рассказала о беременности и сообщила, что ждет дочь

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, раскрыла подробности своей первой беременности. Ее слова передает издание StarHit.

Артистка сообщила, что она ждет дочь и уже вовсю готовится к родам, хоть и не перестает работать.

«Тесты вообще показывали одну полоску. (...) Когда на УЗИ выяснилось, что беременность все-таки есть, радости не было предела, мы испытали шок в приятном смысле слова», — рассказала Почепа.

Также исполнительница хита «Такая любовь» раскрыла предполагаемое имя ребенка.

«99,9 процента будет Раиса Игоревна Бабаева-Почепа, но есть вероятность, что увидим ребенка и мнение кардинально поменяется. И мы эту вероятность не исключаем», — поделилась певица.

Ранее стало известно, что певицу и актрису Леди Гагу заподозрили в беременности.