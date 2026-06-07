Трамп обозвал журналистку тупой и сбежал с интервью

Трамп назвал журналистку NBC News тупой и досрочно покинул интервью

Президент США Дональд Трамп в ходе словесной перепалки с журналисткой NBC News Кристен Уэлкер назвал ее тупой, после чего досрочно покинул интервью. Видеозапись опубликована на YouTube.

Глава Белого дома и ведущая телепрограммы начали активно обсуждать тему американских выборов. Трамп заявил, что демократы «фальсифицируют избирательные процессы» и пытаются это сделать в Калифорнии. Он также назвал представителей Демократической партии и поддерживающих их СМИ жуликами, в частности, упомянув телеканал NBC и саму Уэлкер.

Журналистка возразила Трампу, после чего политик заявил, что она подыгрывает демократам, освещая многие события в США с ложной стороны. Он добавил, что ведущая «либо жулик, либо тупая».

«Вы знаете, что эти выборы (президентские выборы 2020 года — прим. «Ленты.ру») были сфальсифицированы. Ваша телесеть знает, что они были сфальсифицированы (...) Вы — жулик, и (...) ABC тоже, и CBS, и CNN — ваша однобокая жульническая телесеть. Давайте закончим, потому что с меня достаточно. Спасибо, дорогая. Всего хорошего», — сказал президент, завершив интервью.

5 июня президент России Владимир Путин выразил мнение, что Трампа «надули» с президентскими выборами, которые проходили в США в 2020 году. Он также допустил, что, если бы тогда республиканец победил, то украинского конфликта не было бы.