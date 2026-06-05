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18:23, 5 июня 2026Мир

Путин рассказал о надувательстве Трампа

Путин: Трампа надули с президентскими выборами в 2020 году
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Evan Vucci / Reuters

Дональда Трампа «надули» с президентскими выборами, которые проходили в США в 2020 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если бы его [Трампа] не надули с выборами, а я считаю, что была явная потасовка на предыдущих выборах, поскольку голосование по почте не отвечает никаким международным стандартам (...). Так случилось, его не допустили тогда до власти, но если бы он был у власти, то этого бы не произошло [украинского конфликта]», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поблагодарил Трампа за то, что он «преподал урок» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Президент России добавил, что относится к американскому коллеге с уважением, подчеркнув, что у них выстроены хорошие отношения.

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