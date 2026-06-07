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19:09, 7 июня 2026Бывший СССР

В постсоветской стране рассказали о производстве дронов при поддержке Украины

Санду: Молдавия будет производить дроны при поддержке Украины, несмотря на нейтралитет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Молдавия будет производить дроны, несмотря на указанный в Конституции постоянный нейтралитет республики. Об этом рассказала президент страны Майя Санду, передает ТАСС.

«Нам необходимо иметь эти дроны, которые будут бороться с дронами-перехватчиками, с теми беспилотниками, которые все чаще проникают на территорию нашей страны и создают реальную опасность», — подчеркнула она.

По словам президента, на данный момент у Молдавии нет соответствующих технологий и специалистов, однако власти страны рассчитывают получить поддержку Украины в этом вопросе. Кроме того, предполагается, что в производстве беспилотников будут участвовать и государство, и частные компании.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал о втягивании республики в конфликт на Украине. По его словам, это может произойти через Приднестровье.

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