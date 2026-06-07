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19:03, 7 июня 2026Путешествия

Граждане Эстонии и Финляндии выстроились в очередь на границе с Россией

Shot: На КПП в Нарве выстроилась очередь из желающих попасть на День России
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Studio MDF / Shutterstock / Fotodom

Десятки граждан Эстонии и Финляндии выстроились в очередь на российской границе, чтобы попасть на праздник День России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Затор из желающих образовался на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве. В основном пересечь границу стремятся те, у кого в России живут родственники и близкие. Чтобы увидеться с ними, некоторые нанимают «профессиональных стояльщиков» или покупают места в очереди.

Ранее стало известно, что прохождение эстонско-российской границы может занимать более половины дня. Поэтому «торговцы» предлагают уступить очередь за сумму до 160 евро (13,5 тысячи рублей).

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