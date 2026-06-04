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07:51, 4 июня 2026Бывший СССР

На эстонско-российской границе начали продавать места в очереди на въезд в Россию

Postimees: На КПП в Нарве процветает торговля местами в очереди на въезд в Россию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

На пограничном переходе «Нарва-1» на эстонско-российской границе начали продавать места в очереди на въезд в Россию. Об этом сообщило эстонское издание Postimees.

По его данным, прохождение границы может занимать более половины дня, а «торговцы» предлагают места в очереди за сумму до 160 евро.

Эстонская полиция подтвердила изданию, что такие случаи действительно имеют место, однако правоохранители не могут им противостоять из-за отсутствия состава преступления в подобных действиях.

Вечером 31 мая перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) со стороны эстонской Нарвы образовалась длинная очередь из желающих попасть в российский Ивангород.

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