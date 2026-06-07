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19:37, 7 июня 2026Россия

Материнство и карьеру предложили «поженить» в голове россиянок

Депутат Ким: Государство должно поддерживать женщин в самореализации
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетПМЭФ

Фото: Anna Zhukkova / Shutterstock / Fotodom

В России необходимо культивировать образ сильной и уверенной мамы. «Поженить» материнство и карьеру в голове гражданок предложила в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким.

По словам зампреда, чтобы не отпугнуть молодых женщин от материнства, государство должно поддержать их в самореализации. «Нужно поддерживать молодых девочек, которые хотят сначала получить образование, сначала заработать себе карьеру, заработать себе статус, заработать себе какие-то деньги подъемные для того, чтобы была квартира», — объяснила Ким.

Депутат отметила, что современные женщины более прагматичны. Поэтому отказаться от карьеры бредовая затея для них. «Сегодня мы не можем молодым девочкам предложить: забудьте свою реализацию, сядьте дома и до 27 лет, как из пулемета, родите троих детей», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин назвал обязательное условие для роста демографии в стране. Речь идет о высоком качестве жизни.

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