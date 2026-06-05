Путин назвал обязательное условие для роста демографии в России

Путин: Высокое качество жизни является обязательным условием роста демографии

Президент России Владимир Путин назвал высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в стране. Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане — с сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем», — обозначил Путин.

Глава государства в своем выступлении также обозначил, что суверенитет страны определяют именно люди с их знаниями и квалификациями, которые должны хорошо оплачиваться.

Ранее Путин заявлял, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо объединить усилия бизнеса, некоммерческих организаций, государства, средств массовой информации и религиозных организаций. Он также отметил важность решения актуальных проблем в сферах экономики, культуры, образования и здравоохранения.