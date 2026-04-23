12:14, 23 апреля 2026

Путин назвал способ улучшить демографию

Сергей Истомин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Для улучшения демографической ситуации в стране необходимо объединить усилия бизнеса, некоммерческих организаций, государства, средств массовых информаций и религиозных организаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», пишет РИА Новости.

Путин также отметил необходимость решать актуальные проблемы в сферах экономики, культуры, образования и здравоохранения. «И, конечно, важно воспитывать будущее поколение в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи, заботы о детях и старших родственниках», — зачитал слова президента его представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Ранее Путин объяснил, что рождаемость в России снижается из-за объективных факторов. По его словам, влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, а также наложение демографических ям середины и конца 20 века и общемировые демографические тенденции

18 марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 2025 года рост рождаемости наблюдается в 18 регионах.

