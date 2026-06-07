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19:19, 7 июня 2026Мир

Трамп высказался об обещании не начинать войны

Трамп заявил, что не давал обещаний не начинать войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал американцам обещаний не начинать новых войн. Об этом глава Белого дома высказался в эфире телеканала NBC News.

«Я не обещал не начинать войн. Зачем бы я тогда создавал сильнейшие вооруженные силы в мире? А я их создал», — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп намекнул на то, что может распорядиться возобновить военные действия США против Ирана.

В ходе инаугурационной речи в январе 2025 года Трамп назвал себя миротворцем, пообещав закончить войны и создать сильнейшую армию в мире.

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