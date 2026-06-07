Трамп высказался об обещании не начинать войны

Трамп заявил, что не давал обещаний не начинать войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал американцам обещаний не начинать новых войн. Об этом глава Белого дома высказался в эфире телеканала NBC News.

«Я не обещал не начинать войн. Зачем бы я тогда создавал сильнейшие вооруженные силы в мире? А я их создал», — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп намекнул на то, что может распорядиться возобновить военные действия США против Ирана.

В ходе инаугурационной речи в январе 2025 года Трамп назвал себя миротворцем, пообещав закончить войны и создать сильнейшую армию в мире.