Трамп в ходе инаугурационной речи назвал себя миротворцем

Президент США Дональд Трамп назвал себя миротворцем в ходе инаугурационной речи. Трансляция выступления доступна на сайте CNN.

«Мы закончим войны, в которые мы не вступали и построим сильнейшую армию в мире», — подчеркнул политик.

Трамп заявил о намерении стать «миротворцем и объединителем» в ходе своего второго президентского срока. Он также указал на просчеты предыдущего президента США Джо Байдена, которые привели к вооруженным конфликтам по всему миру. По его словам, мощь США позволит стране добиться такого статуса.

Ранее Трамп заявил о планах признать наркокартели террористическими организациями. Под действие указа попадут действующие в Мексике картели.