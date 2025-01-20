CNN: Трамп заявил о планах признать наркокартели террористическими организациями

Президент США Дональд Трамп заявил о планах признать наркокартели, действующие в Мексике, террористическими организациями. Об этом сообщает телеканал CNN в ходе текстовой трансляции.

Ранее Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой Соединенных Штатов. По данным телеканала CNN, новый президент принял присягу на Библию, на которой в свое время вступал в должность главы государства бывший президент США Авраам Линкольн. Также в должность вступил и вице-президент США Джэй Ди Венс.