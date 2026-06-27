Посол Трофимов заявил, что все больше стран понимают неприемлемость односторонних санкций

Все большее кодличество стран понимают, что односторонние санкции Запада, вводимые против России, неприемлемы. К такому выводу пришел посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов, пишет РИА Новости.

«Это вопрос неприемлемый, об этом надо говорить и мы это делаем. Все больше людей это понимают, все чаще об этом говорится в общественных, политических дискуссиях, и это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества», — сказал он.

Трофимов объяснил, что Россия заявляет о неприемлемости односторонних санкций на таких площадках, как БРИКС, ШОС и ООН.

Ранее Александр Трофимов заявил, что западные страны не намерены отказываться от санкций против России в долгосрочной перспективе. До этого Совет Евросоюза официально продлил действие экономических санкций против России на год — до 31 июля 2027 года. Ограничения охватывают торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов.