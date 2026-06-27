Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 27 июня 2026Мир

В МИД жестко высказались о санкциях в отношении России

Посол Трофимов заявил, что все больше стран понимают неприемлемость односторонних санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Все большее кодличество стран понимают, что односторонние санкции Запада, вводимые против России, неприемлемы. К такому выводу пришел посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов, пишет РИА Новости.

«Это вопрос неприемлемый, об этом надо говорить и мы это делаем. Все больше людей это понимают, все чаще об этом говорится в общественных, политических дискуссиях, и это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества», — сказал он.

Трофимов объяснил, что Россия заявляет о неприемлемости односторонних санкций на таких площадках, как БРИКС, ШОС и ООН.

Ранее Александр Трофимов заявил, что западные страны не намерены отказываться от санкций против России в долгосрочной перспективе. До этого Совет Евросоюза официально продлил действие экономических санкций против России на год — до 31 июля 2027 года. Ограничения охватывают торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия способна устроить Киеву апокалипсис». Зеленского предупредили о последствиях его 40-дневной операции СБУ

    Вернувшийся из США блогер пожалел уехавших из России и сравнил жизнь в эмиграции с адом

    Еще четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

    В России с 1 июля начнут действовать новые правила по банковским операциям детей

    В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

    В Европе призвали обойтись без политики в одной сфере

    Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников ВСУ

    Определились 28 участников плей-офф чемпионата мира-2026

    В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников с просьбой перезвонить

    Раскрыт идеальный для Киева сценарий давления на Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok