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08:40, 27 июня 2026Россия

ВСУ атаковали российский регион 76 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 76 раз с 26 по 27 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 76 раз с 7:00 26 июня по 7:00 27 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев.

«В Корочанском округе погиб мужчина. (...) В Корочанском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили четыре человека, в том числе ребенок. Госпитализация не потребовалась», — написал он.

Как указал Шуваев, ВСУ совершили три артиллерийских обстрела, а также один раз произвели сбросы взрывных устройств с БПЛА. 92 беспилотника противника сбиты и подавлены, добавил он.

Ранее воздушной атаке подверглась Ростовская область. В ходе отражения атаки были уничтожены ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

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