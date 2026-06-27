ВСУ атаковали российский регион 76 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 76 раз с 26 по 27 июня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 76 раз с 7:00 26 июня по 7:00 27 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев.

«В Корочанском округе погиб мужчина. (...) В Корочанском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили четыре человека, в том числе ребенок. Госпитализация не потребовалась», — написал он.

Как указал Шуваев, ВСУ совершили три артиллерийских обстрела, а также один раз произвели сбросы взрывных устройств с БПЛА. 92 беспилотника противника сбиты и подавлены, добавил он.

Ранее воздушной атаке подверглась Ростовская область. В ходе отражения атаки были уничтожены ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.