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08:27, 27 июня 2026Бывший СССР

Бывший пресс-секретарь Зеленского объяснила его стремление затянуть конфликт

Мендель: Зеленский затягивает конфликт для того, чтобы сохранить власть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Пиар-кампания о якобы ведении успешных боевых действиях Украиной необходима президенту Владимиру Зеленскому и лидерам Евросоюза, чтобы сохранить власть. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Медиакампания о "побеждающей Украине" — это просто попытка скрыть реальные проблемы страны и последствия конфликта, который ведет ее к краху. Мое сердце разрывается от боли за мою родину и мой народ», — высказалась она.

Как утверждает Мендель, западные политики продолжают поддерживать главу Украины, чтобы «сохранить лицо» и «спасти стремительно снижающиеся рейтинги».

Ранее Мендель заявила, что украинское руководство давно имеет возможность завершить конфликт, однако не желает этого делать. Она прокомментировала видео насильственной мобилизации во Львове, отметив, что мобилизация в стране никогда не должна была превращаться «в такое отвратительное нарушение прав человека».

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