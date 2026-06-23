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21:15, 23 июня 2026Бывший СССР

Бывший пресс-секретарь Зеленского раскрыла отношение Киева к окончанию конфликта

Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель: Киев мог бы закончить конфликт, если бы хотел
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинское руководство давно имеет возможность завершить конфликт, однако не желает этого делать. Позицию Киева по окончанию конфликта раскрыла бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

Она прокомментировала видео насильственной мобилизации во Львове, отметив, что мобилизация в стране никогда не должна была превращаться «в такое отвратительное нарушение прав человека».

«Если бы руководство страны не обогащалось за счет боевых действий, то на финансовую мотивацию средства нашлись бы. И на самом деле, если бы руководство Украины хотело положить конец этому конфликту, он уже давно бы закончился», — добавила она.

Ранее сообщалось, что толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. Люди выкрикивали «Позор!», несколько человек попытались вытащить задержанных из автомобилей полиции.

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