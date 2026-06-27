Дэвис: Зеленский не сможет добиться выгодных для Украины условий мирной сделки

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет добиться выгодных условий мирной сделки с Россией. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Он пояснил, что у Москвы есть рычаги давления, которые позволяют ей противодействовать каждому требованию Киева. Дэвис подчеркнул, что Зеленскому следовало соглашаться на сделку по урегулированию конфликта еще в 2022 году.

«Но поскольку вы и Европа требовали от России подчинения, вы обрекли свою страну на войну, которую вам не выиграть», — подытожил он.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба усомнился в заключении сделки об урегулировании конфликта. Он считает, что конфликт будет развиваться через прекращение огня, смены фронтов и политических изменений.