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08:26, 27 июня 2026Россия

Россиян предупредили о массовых проверках на дорогах

Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей на дорогах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российских водителей ждут массовые проверки на дорогах в период с 26 по 28 июня. Об этом предупредила Госавтоинспекция, передают «Известия».

Отмечается, что рейды будут проведены в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях и в других регионах страны. Цель проверки — выявление нетрезвых водителей.

«Настоятельно просим граждан, ставших свидетелями, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщить об этом в полицию», — призвали в Госавтоинспекции.

Там напомнили, что вождение в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медосвидетельствования влекут за собой лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и значительный штраф, а также уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель сбил девушку возле ночного клуба в Чите. Она не выжила.

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