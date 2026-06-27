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08:13, 27 июня 2026Мир

США уличили в использовании необычных способов для дестабилизации ситуации на Кубе

Эксперт Ромеро: США используют соцсети для дестабилизации обстановки на Кубе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты используют соцсети и инфлюенсеров для дестабилизации ситуации на Кубе. Такое мнение высказал латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро, пишет РИА Новости.

«США используют социальные сети, привлекают инфлюенсеров или комьюнити-менеджеров для дестабилизации обстановки», — отметил он.

По словам Ромеро, основным объектом американского воздействия через цифровые площадки является молодежь. Он отметил, что идея восстания вызывает симпатии «некоторых людей из-за энергетического, продовольственного кризиса, тяжелого положения молодежи», на которую соцсети оказывают все большее влияние.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным проведение операции по смене власти на Кубе по аналогии с той, что Соединенные Штаты провели в Венесуэле. До этого шеф Пентагона Пит Хегсет ранее сообщил, что США рассматривают возможность похищения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Однако эксперты придерживаются мнения, что полномасштабное военное вторжение США на Кубу в настоящее время выглядит маловероятным из-за высоких политических и военных издержек для Вашингтона.

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