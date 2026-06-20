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01:28, 20 июня 2026Мир

Трамп допустил похищение президента Кубы

Трамп назвал возможной операцию по смене власти на Кубе как в Венесуэле
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным проведение операции по смене власти на Кубе по аналогии с той, что Соединенные Штаты провели в Венесуэле. Он рассказал об этом в интервью Axios.

«Да, это возможно», — ответил Трамп на вопрос о том, может ли операция на Кубе пройти по аналогии с венесуэльской.

«Есть еще один момент. Эти места находятся рядом. Если посмотреть на Иран, это очень долгий перелет. Венесуэла находится относительно близко, а Куба — вообще в двух шагах», — отметил американский президент.

Шеф Пентагона Пит Хегсет ранее сообщил, что США рассматривают возможность похищения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не стал отвечать на вопрос о том, возьмется ли Вашингтон за Кубу после Ирана.

3 января американские солдаты захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.

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