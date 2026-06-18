Вэнс переадресовал Рубио важный вопрос журналистов о Кубе

Вэнс переадресовал Рубио вопрос журналистов о том, возьмутся ли США за Кубу после Ирана

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс переадресовал американскому госсекретарю Марко Рубио вопрос журналистов о том, возьмется ли Вашингтон за Кубу после Ирана, пишет РИА Новости.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес ранее называл Марко Рубио одним из главных вдохновителей американского давления на власти острова.

«Вам, ребята, нужно спросить Марко о Кубе... Мы хотим, чтобы народ Кубы был счастливым и успешным», — отметил Вэнс.

Президент Штатов Дональд Трамп ранее заявлял, что по пути из Ирана США сделают «небольшую остановку» на Кубе.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассматривают возможность похищения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Однако он подчеркнул, что итоговое решение о возможных действиях будет принимать американский лидер Дональд Трамп.

До этого сообщалось, что полномасштабное военное вторжение США на Кубу в настоящее время выглядит маловероятным из-за высоких политических и военных издержек для Вашингтона. Об этом заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.