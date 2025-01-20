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20:20, 20 января 2025Мир

Сайт Белого дома опубликовал фото с лозунгом Трампа

Белый дом опубликовал фото с лозунгом Трампа America is back
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: The White House

Белый дом опубликовал фото с лозунгом президента США Дональда Трампа «America is back» (англ. — «Америка вернулась», прим. «Ленты.ру»). Соответствующее фото опубликовано на главной странице Белого дома.

В частности, на фото изображен улыбающийся президент, указывающий пальцем на одного из своих сторонников, стоящего в толпе. Снизу над фото размещена соответствующая запись.

Ранее Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой государства. По данным CNN, новый президент принял присягу на Библию, на которой в свое время вступал в должность главы государства бывший президент США Авраам Линкольн.

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