CNN: Трамп вступил в должность президента США

Избранный президент США Дональд Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой государства. Об этом сообщает телеканал CNN в текстовой трансляции.

«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов», — сказал в ходе присяги Трамп.

Дополнительно указывается, что новый президент принял присягу на Библии, на которой в свое время вступал в должность президента США Авраам Линкольн.

Ранее напарник Трампа Джей Ди Вэнс вступил в должность вице-президента США в ходе церемонии, проходящей в Ротонде Капитолия. Его присягу принял член Верховного суда США Брет Кавано, назначенный в первый срок Трампа.