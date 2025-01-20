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20:02, 20 января 2025Мир

Вэнс вступил в должность вице-президента США

CNN: Вэнс вступил в должность вице-президента США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

Напарник избранного президента США Дональда Трампа Джей Ди Вэнс вступил в должность вице-президента США в ходе церемонии, проходящей в Ротонде Капитолия. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних; что буду хранить истинную веру и преданность ей; что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или намерений уклониться; и что я буду хорошо и добросовестно исполнять обязанности должности, на которую я собираюсь вступить. Да поможет мне Бог», — сказал вступивший в должность заместитель главы государства.

Ранее в Капитолии началась официальная церемония вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Сначала пройдет церемония приведения к присяге вице-президента США Джей Ди Вэнса, после чего Трамп произнесет инаугурационную речь. Он также попрощается с уходящими президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

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