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19:44, 20 января 2025Мир

Началась церемония инаугурации Трампа

В ротонде Капитолия началась инаугурация 47-го президента США Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Капитолии началась официальная церемония вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN в своей текстовой трансляции.

Сначала пройдут церемонии приведения к присяге вице-президента США Джей Ди Вэнса, после чего Трамп произнесет инаугурационную речь. Он также попрощается с уходящими президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Затем новоизбранный американский лидер подпишет ряд документов, в том числе меморандумов или исполнительных указов.

После официальной части запланирован обед, посвященный инаугурации, а после него пройдет президентский парад, который из-за холода пройдет на арене Capital One в центре Вашингтона.

Ранее Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации, которая впервые за 40 лет пройдет внутри здания.

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