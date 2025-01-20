Избранный президент США Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации

Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации, которая впервые за 40 лет пройдет внутри здания. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что избранный американский лидер и действующий глава государства Джо Байден прибыли в Капитолий на инаугурацию после совместной поездки на лимузине из Белого дома.

Ранее Байден поприветствовал Трампа в Белом доме фразой «добро пожаловать домой». Он также подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо своему преемнику, однако отказался предоставить более подробную информацию, сказав, что это касается только его и Трампа.