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18:48, 20 января 2025Мир

Байден поприветствовал Трампа фразой «добро пожаловать домой»

Байден, приветствуя Трампа перед инаугурацией: Добро пожаловать домой
Семен Александров (редактор)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Действующий президент США Джо Байден поприветствовал избранного американского лидера Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Добро пожаловать домой», — сказал демократ, приветствуя республиканца.

Отмечается, что действующий глава государства «не скрывал обидных чувств, когда пожимал руку Трампу», приглашая его на традиционный чай и кофе перед приведением к присяге.

Он также подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо своему преемнику, однако отказался предоставить более подробную информацию, сказав, что это касается только его и Трампа.

Ранее Трамп с супругой прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с уходящим с поста американским лидером. Чету Трамп у порога службы в епископальной церкви Святого Иоанна встретили сам Байден и его супруга Джилл.

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