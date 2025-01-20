Байден поприветствовал Трампа фразой «добро пожаловать домой»

Байден, приветствуя Трампа перед инаугурацией: Добро пожаловать домой

Действующий президент США Джо Байден поприветствовал избранного американского лидера Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Добро пожаловать домой», — сказал демократ, приветствуя республиканца.

Отмечается, что действующий глава государства «не скрывал обидных чувств, когда пожимал руку Трампу», приглашая его на традиционный чай и кофе перед приведением к присяге.

Он также подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо своему преемнику, однако отказался предоставить более подробную информацию, сказав, что это касается только его и Трампа.

Ранее Трамп с супругой прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с уходящим с поста американским лидером. Чету Трамп у порога службы в епископальной церкви Святого Иоанна встретили сам Байден и его супруга Джилл.