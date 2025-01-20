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18:06, 20 января 2025Мир

Трамп прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с Байденом

CNN: Трамп прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с Байденом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с уходящим с поста американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал CNN в текстовой трансляции.

«В этом году Байден и Трамп вместе со своими супругами, как ожидается, будут пить чай вместе в Белом доме. Традиционно уходящий президент затем сопровождает избранного президента в Капитолий США на церемонию приведения к присяге», — отмечает телеканал.

Дополнительно указывается, что чету Трампов у порога службы в епископальной церкви Святого Иоанна встретили сам Байден и его супруга Джилл Байден.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп планирует издать указ о запрете помощи другим странам, если такая поддержка противоречит стратегическим интересам государства. В частности, это решение может коснуться агентства БАПОР, которое обвиняется в сотрудничестве с палестинским радикальным движением ХАМАС.

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