07:30, 11 мая 2026

Врач предупредила о скрывающейся под сильной тягой к еде проблеме

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Dan Gold / Unsplash

Неконтролируемая тяга к еде может скрывать под собой серьезные проблемы со здоровьем, связанные с инсулинорезистентностью, рассказала эндокринолог Ирина Ленькова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметила, что если тяга к еде очень сильна и контролировать аппетит проблематично, стоит обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах такого состояния. По ее словам, дело может быть не в силе воли, а в проблемах со здоровьем.

«Причина может быть связана с инсулинорезистентностью – состоянием, при котором клетки перестают реагировать на инсулин. На ее фоне контролировать аппетит становится сложно, человек ест все больше, набирая вес, сбросить который из-за чрезмерной тяги к еде становится непросто», — объяснила Ленькова.

По ее словам, обнаружить инсулинорезистентность поможет врач-эндокринолог, который для нормализации самочувствия может назначить медикаментозную терапию.

«В настоящее время мировые фармацевтические компании, такие как Eli Lilly и "Герофарм", активно развивают направление препаратов, воздействующих на гормоны GIP и GLP-1. GLP-1 регулирует пищевое поведение, снижая чувство голода и тягу к калорийной пище, а GIP напрямую воздействует на жировую ткань, активируя липолиз и уменьшая жировые отложения, особенно в абдоминальной области», — рассказала врач, подчеркнув, что для их приема есть строгие показания.

Доктор отметила важность того, что лекарства не назначаются, если вес слегка превышает норму или хочется «есть и не толстеть». Они работают только в связке с мерами, направленными на коррекцию образа жизни — диетой и физической нагрузкой, помогая снижать аппетит и нормализуя ответ организма на предпринимаемые для похудения и поддержания веса усилия.

«Несколько дней шашлыков не разрушат физическую форму, а осознанный подход к рациону даже на даче поможет не набрать вес. В ситуациях же, когда вес упорно растет, а есть хочется постоянно, лучше не винить себя, а обратиться к специалисту – не исключено, что проблема требует медикаментозного лечения», — заключила эксперт.

Ранее старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала мешающие похудеть правила ЗОЖ. Эксперт заявила, что кардионагрузки — не единственный способ похудеть.

