13:01, 8 мая 2026

Названы мешающие похудеть правила ЗОЖ

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала мешающие похудеть правила ЗОЖ. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что кардио не единственный способ похудеть — оно сжигает калории, но дефицит энергии создается прежде всего корректировкой питания, силовыми тренировками и повседневной активностью. Без силовых нагрузок теряется мышечная масса, замедляется метаболизм, а результат становится сложнее поддерживать. Эффективнее сочетать умеренное кардио с силовой работой и движением в течение дня.

Бахтурина также рассказала, что два литра воды не аксиома: потребность в жидкости зависит от массы, климата и нагрузок. Кроме того, необходимость проходить 10 тысяч шагов не медицинский стандарт: кому-то хватит 5-7 тысяч, кому-то нужна дополнительная нагрузка.

Ранее Бахтурина назвала способ избавиться от боли в шее. Эксперт посоветовала регулярно выполнять простые упражнения на рабочем месте.

