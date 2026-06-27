Раскрыт идеальный для Киева сценарий давления на Лукашенко

Аналитик Полетаев: Киев пытается добиться от Лукашенко публичного отказа от поддержки РФ

Киев попытками шантажа пытается добиться от президента Белоруссии Александра Лукашенко публичного отказа от поддержки России. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Как подчеркнул эксперт, ультиматум президента Украины Владимира Зеленского относительно якобы расположенных в приграничных районах ретрансляторов стал продолжением череды угроз Киева в адрес Белоруссии, длящейся уже несколько месяцев. Он также указал на предыдущие угрозы Киева «превентивным ударом» по республике якобы в ответ на возможное наступление ВС России на северные регионы Украины.

Они скорее пытаются упредить то, чего они боятся и то, с чем они ничего толком сделать не могут Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

По мнению аналитика, конечной целью кампании Киева является попытка вынудить Лукашенко публично отказаться от поддержки России, тем самым ослабив возможное стратегическое давление со стороны Минска. Он подчеркнул, что такой сценарий позволил бы украинскому руководству перебросить на фронт несколько десятков тысяч человек. Полетаев отметил, что, несмотря на попытки шантажа со стороны Киева, Минск не идет на уступки и сохраняет прежнюю позицию.

19 июня Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары Вооруженных сил России. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».