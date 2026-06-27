Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:42, 27 июня 2026Силовые структуры

Одного из похитителей 11-летнего российского школьника отправили в СИЗО

СК: В Приморье арестовали мужчину по делу о похищении 11-летнего школьника
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Житель города Артем в Приморском крае арестован в рамках расследования дела о похищении 11-летнего мальчика, которого связали и бросили в сарае. Подробности приводит региональное Следственное управление СК России.

Уточняется, что к преступлению причастны трое молодых людей, при этом двоим из них еще нет 18 лет. По версии следствия, 24 июня 11-летнего школьника похитили, связали скотчем и оставили одного. Мальчик сумел выбраться самостоятельно и сбежать.

Самого старшего фигуранта уже отправили под стражу. В отношении двух оставшихся несовершеннолетних соучастников решается вопрос о мере пресечения на период следствия по делу.

Все трое подозреваемых проходят по уголовному делу по пунктам «а», «г» и «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц). Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что похитившие в Приморье 11-летнего школьника подростки оказались уголовниками. Несмотря на столь юный возраст, похитители были уже ранее судимы за различные преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия способна устроить Киеву апокалипсис». Зеленского предупредили о последствиях его 40-дневной операции СБУ

    Вернувшийся из США блогер пожалел уехавших из России и сравнил жизнь в эмиграции с адом

    Еще четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

    В России с 1 июля начнут действовать новые правила по банковским операциям детей

    В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

    В Европе призвали обойтись без политики в одной сфере

    Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников ВСУ

    Определились 28 участников плей-офф чемпионата мира-2026

    В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников с просьбой перезвонить

    Раскрыт идеальный для Киева сценарий давления на Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok