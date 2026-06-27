Одного из похитителей 11-летнего российского школьника отправили в СИЗО

СК: В Приморье арестовали мужчину по делу о похищении 11-летнего школьника

Житель города Артем в Приморском крае арестован в рамках расследования дела о похищении 11-летнего мальчика, которого связали и бросили в сарае. Подробности приводит региональное Следственное управление СК России.

Уточняется, что к преступлению причастны трое молодых людей, при этом двоим из них еще нет 18 лет. По версии следствия, 24 июня 11-летнего школьника похитили, связали скотчем и оставили одного. Мальчик сумел выбраться самостоятельно и сбежать.

Самого старшего фигуранта уже отправили под стражу. В отношении двух оставшихся несовершеннолетних соучастников решается вопрос о мере пресечения на период следствия по делу.

Все трое подозреваемых проходят по уголовному делу по пунктам «а», «г» и «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц). Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что похитившие в Приморье 11-летнего школьника подростки оказались уголовниками. Несмотря на столь юный возраст, похитители были уже ранее судимы за различные преступления.