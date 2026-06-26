Раскрыты причины и подробности похищения 11-летнего российского школьника

Похитившие в Приморье 11-летнего школьника подростки оказались уголовниками

Причиной похищения 11-летнего школьника жителями поселка Заводской города Артема в Приморской крае стал бытовой конфликт. Подробности «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подростки 16 и 17 лет решили проучить мальчика. Они затолкали его в машину, привезли к сараю и связали скотчем, а затем подвесили на крюк. Несмотря на юный возраст, похитители были уже ранее судимы за различные преступления.

К счастью для похищенного, когда злоумышленники оставили его одного, он смог освободиться и сбежать. После того как о произошедшем стало известно семье, подозреваемых задержали.