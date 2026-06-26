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10:10, 26 июня 2026Силовые структуры

В российском регионе похитили 11-летнего мальчика

В Приморском крае завели дело после похищения 11-летнего мальчика
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 июня три жителя поселка Заводской города Артема в возрасте от 16 до 17 лет напали на 11-летнего школьника и насильно затолкали его в автомобиль. После ребенка привели в сарай и там оставили связав скотчем. Оставшийся один мальчик сумел освободиться и сбежать, после чего его семья сообщила обо всем в полицию. Подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину за похищение и расправу.

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