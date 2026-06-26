В российском регионе похитили 11-летнего мальчика

В Приморском крае завели дело после похищения 11-летнего мальчика

В Приморском крае возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 июня три жителя поселка Заводской города Артема в возрасте от 16 до 17 лет напали на 11-летнего школьника и насильно затолкали его в автомобиль. После ребенка привели в сарай и там оставили связав скотчем. Оставшийся один мальчик сумел освободиться и сбежать, после чего его семья сообщила обо всем в полицию. Подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину за похищение и расправу.