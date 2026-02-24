В российском регионе грабители ворвались в дом и похитили хозяина

В Подмосковье задержали мужчину за похищение и убийство

В Подмосковье задержали мужчину за похищение и расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство»), 162 («Разбой»), 126 («Похищение человека») и 325 («Похищение документов») УК РФ.

По данным следствия, в январе 1998 года мужчина с тремя соучастниками решил совершить нападение на знакомого. Для этого злоумышленники приехали к его дому и заставили пострадавшего открыть дверь, после чего похитили ценные вещи и водительское удостоверение. Затем вместе с потерпевшим на его машине поехали в гараж и несколько часов удерживали его там. Спустя время фигуранты отвезли мужчину в лесной массив, где избили и два раза ударили ножом в грудь. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих фигурантов. Затем они были приговорены к длительным срокам. Четвертому удалось скрыться, и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

В феврале этого года удалось установить его местонахождение и задержать на территории города Жуковский. Следователи провели допросы и очные ставки между ним и осужденным соучастником. Получены признательные показания. По уголовному делу продолжается работа по закреплению доказательной базы.

